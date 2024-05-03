نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تولوز ومونبلييه اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تولوز نظيره مونبلييه مساء اليوم الجمعة 3-5-2024 على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

ويحتل تولوز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة 11 مواجهة، فيما يحتل فريق مونبلييه المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في 11 لقاء وخسارة مثلهم.

موعد مباراة تولوز ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة تولوز ضد مونبلييه اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تولوز ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مباراة تولوز ضد مونبلييه مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.