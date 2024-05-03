نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يفجر قنبلة عن تشكيل ريال مدريد وموقف المصابين قبل مواجهة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره قادش، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، غدا السبت.

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة قادش

وأكد أنشيلوتي: "لا يوجد حافز قبل مواجهة قادش غدا أفضل من حصد الثلاث نقاط، والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الإسباني".

وتابع: "كورتوا وجولر سيكونان ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد غدًا بعد عودتهم من الإصابة، بجانب ميليتاو الذي يحتاج إلى استرجاع مستواه الفني المعروف".

وواصل: "بيلينجهام أصيب بفيروس في الأسبوع الماضي ولكن اللاعب جاهز للمشاركة".

وأشار عن احتمالية لعب كورتوا أساسي في نهائي دوري أبطال أوروبا: "لم نتحدث عن النهائي لدينا مباراة صعبة يوم الأربعاء ونحن نركز بشكل كبير، لونين سيكون أساسيا يوم الأربعاء وبعد ذلك سنناقش الأمر".

وأوضح: "لن يكون في احتفال داخل ساحة سيبيليس، في حالة فوزنا على قادش لأن الدوري لم يحسم بعد سنحتفل حين نحسم الأمر حسابيا، نحتاج إلى حصد أربع نقاط من أجل اللقب، لذلك فلن يكون هناك احتفالات غدا لأن الأمر لا يتوقف علينا فقط".

واختتم: "كنت غير راضي على أداء خط الدفاع في مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونيخ وسنشاهد تغييرات كثيرة في هذا المركز".