نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وطلائع الجيش اليوم الأثنين في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والمصري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع الدوري المصري الممتاز.