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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثي أن النادي الأهلي ينتظر نتائج الجهود التي يبذلها عدد من مسؤولي الرياضة المصرية، وعلى رأسهم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحل أزمة حسين الشحات، لاعب الفريق، مع محمد الشيبي، نجم بيراميدز.

تحرك عاجل من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

وقال الليثي، خلال برنامجه عبر إذاعة "أون تايم سبورت أف أم"، إن الأهلي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة منذ أيام، يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، وذلك بسبب مخالفة اللوائح من قبل محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، الذي لجأ إلى المحاكم المدنية ورفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات.

وأشار "الليثي" إلى أن "مسؤولي الأهلي علموا بوجود محاولات ودية لإنهاء الأزمة بدلًا من التصعيد، وهو ما رحب به مسؤولو القلعة الحمراء، بمن فيهم رئيس النادي محمود الخطيب، وينتظر الأهلي حل هذه الأزمة وديًّا خلال الساعات المقبلة، بحيث يتنازل الشيبي عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الشحات، ليتمكن مسؤولو الأهلي من تجنب التصعيد أمام الفيفا والمحكمة الرياضية".

وأضاف "الليثي" أن "الأهلي أشار في خطابه إلى أنه سبق وخاطب اتحاد الكرة عدة مرات لتطبيق اللوائح. الرسالة الأولى كانت في 7 ديسمبر 2023، ورد الاتحاد في 4 يناير 2024 بأن اللاعب محمد الشيبي خالف لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم ولوائح الفيفا، وأن الجهة المسؤولة عن النظر في هذه الواقعة هي لجنة المسابقات، التي عاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وأحالت قضية الشيبي إلى لجنة الانضباط. ومع ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات حتى الآن، ويتطلع الأهلي إلى حل هذه القضية قبل موعد المحاكمة المدنية لحسين الشحات في 9 مايو الجاري".