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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها.. يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين فريقي الأهلي والهلال، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي. تقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مساء اليوم الاثنين 6 مايو 2024.

مباراة قوية تجمع الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي

يدخل الفريقان المباراة بدوافع مختلفة، حيث يسعى الهلال لتحقيق الفوز وتثبيت موقعه في صدارة الترتيب وقرب التتويج بلقب الدوري. بينما يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار وتحسين موقعه في الجدول وتعويض خسارته في مباراة الدور الأول.

وتُعد مباراة الأهلي والهلال من أهم مباريات الدوري السعودي، حيث تتميز بالتنافس القوي بين الفريقين وجماهيرهما الكبيرة.

وتشير الإحصائيات إلى تفوق الهلال في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز الهلال في 64 مباراة بينما فاز الأهلي في 40 مباراة.

وتُتوقع أن تكون مباراة اليوم مباراة مثيرة وقوية، خاصة مع رغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي



تقام مباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، مساء الإثنين 6 مايو 2024، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، و11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تُنقل مباراة الأهلي والهلال، التي تقام مساء اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في إطار منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، على العديد من القنوات الفضائية، من بينها:

قناة SSC HD 1: وهي القناة الرئيسية لنقل مباريات الدوري السعودي، وتمتلك حقوق البث الحصرية لمباراة اليوم.

ويمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم متابعة المباراة من خلال منصة شاهد الرقمية مقابل اشتراك شهري.

جدول ترددات قنوات SSC

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC HD 1 12523 أفقي (H) 27500 6/5 SSC HD 2 11938 أفقي (H) 27500 6/5 SSC HD 3 12156 أفقي (H) 27500 6/5 SSC HD 4 12380 رأسي (V) 27500 6/5

ترتيب الهلال والأهلي في الدوري السعودي قبل مباراتهما اليوم



يدخل فريقا الهلال والأهلي مباراتهما اليوم في الدوري السعودي وهما في مركزين مختلفين على جدول الترتيب.

يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بعد أن حقق 27 انتصارًا وتعادل في لقاءين ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

ويبتعد الهلال بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

بينما يحتل فريق الأهلي جدة المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بعد أن حقق 16 انتصارًا وتعادل في 7 مباريات وتلقى 6 هزائم.

وتبدو فرصة فريق الهلال في حسم لقب الدوري كبيرة جدًا، خاصة مع تبقيه على بداية مباريات الدوري دون أي هزيمة.

بينما يسعى فريق الأهلي لتحسين موقعه في الجدول وتعويض خسارته في مباراة الدور الأول أمام الهلال.

وتُعد مباراة اليوم مهمة جدًا للفريقين، حيث ستحدد من سيقترب أكثر من لقب الدوري في مراحل الدوري الأخيرة.

تشكيل نادي الهلال المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في الدفاع: سعود عبدالحميد- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي.

في الوسط: ناصر الدوسري- روبن نيفيز- سيرجي سافيتش.

في الهجوم: مالكوم- ألكسندر ميتروفيتش- ميشيل ديلجادو.

تشكيل نادي الأهلي المتوقع

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كما يلي: