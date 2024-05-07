نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. كواليس جديدة في أزمة أفشة وسر ضربة جزاء كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي لمواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عندما يواجه نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من البطولة، مساء اليوم الثلاثاء.

- كواليس أزمة افشة وكولر

وأكد الناقد الرياضي أحمد درويش في تصريحاته عبر شاشة ام بي سي مصر مع مدحت شلبي:" أفشة تحدث خلال جلسة مع كولر واللاعبين قائلا:" أتمنى ما يقال في البرامج والمؤتمرات يحدث في الواقع".

وتابع:" أفشة كان يقصد تصريحات كولر السابقة عن منح الفرصة للاعب الجاهز عن العائدين من الإصابة، وذلك من لم يحدث مع إمام عاشور الذي يلعب في نفس مركزه".

وواصل:" أفشة أيضا قال أن بعض اللاعبين عادوا من الإصابة ولم يشاركوا من فترة كبيرة وذلك أيضا ما لم يحدث مع عاشور".

وأشار:" هذا الحديث أغضب كولر والغرامة التي وقعت على اللاعب 50 ألف جنيه فقط وليس 300 مثل ما تم نشره".

وأوضح:" كهربا تمسك بعدم السفر وحضور حفل زفاف شقيقته، كولر قام باستبعاده ثم العودة بشكل تدريجي، وكهربا كان سيئ جدا في مران الأهلي الأخير عقب مباراة الإسماعيلي وجضر متأخر، وتم مصالحته بتسديد ركلة الجزاء أمام الجونة، رغم وجود علي معلول".