نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مبارتان فقط اليوم الثلاثاء 7-5-2024، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويقابل فريق العاصمة الفرنسية الفريق الألماني اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "بارك دي برانس" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره زعيم الثغر في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 7-5-2024

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره بروسيا دورتموند، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein Sports 1HD، وتنقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد على قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا On Time Sports1HD.