نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بثلاثة أهداف نظيفة.

وسوف تنقل أحداث مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.