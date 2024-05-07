نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود كهربا يسجل الهدف الرابع لصالح الأهلي أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

محمود كهربا يضاعف الحصيلة برباعية مقابل هدف

واستطاع محمود كهربا تسجيل هدف اللقاء الرابع في الدقيقة 68 بعد ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك.

واستطاع وسام أبو علي افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

وعقب مرور 3 دقائق ضاعف رضا سليم النتيجة بهدف ثان في شباك سيد البلد.

ومع الدقيقة 41 ضاعف عمر كمال عبد الواحد النتيجة لصالح الأهلي بهدف ثالث من تسديدة صاروخية.

بينما سجل هدف الاتحاد بنجامين بواتينغ الأول في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني ليذلل الفارق بهدف أول.

ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسة الانتصارات قبل النهائي.

