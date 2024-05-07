الرياضة

عمر كمال عبد الواحد أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد السكندري.

عمر كمال عبد الواحد أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وقدم لاعب الأهلي مستوى مميز في مباراة حيث حصل على ركلة جزا وسجل هدفًا آخر في الشوط الأول.

وتسلم عمر كمال عبد الواحد جائزة أفضل لاعب بعد نهاية المباراة من جانب مندوب رابطة الأندية.

وفاز الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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