انت الأن تتابع خبر هذه الدول ستشارك في البطولة العربية للمصارعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت 10 دول مشاركتها في البطولة العربية للمصارعة "حرة، رومانية، سيدات" التي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية" بالفترة من 22 إلى 25 أيار الحالي.

وأكدت منتخبات دول السعودية والإمارات والعراق وسورية ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وقطر مشاركتها في هذه البطولة، إلى جانب مشاركة المنتخب الوطني الأردني حيث يتوقع حضور حوالي 200 لاعب ولاعبة في المنافسات.

وكان الإتحاد الأردني للمصارعة وبالتنسيق مع الإتحاد العربي، قرر تمديد فترة التسجيل للبطولة لمدة 5 أيام إضافية، لتغلق يوم السبت 11 أيار الحالي، وذلك لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الدول واللاعبين للمشاركة العربية.

وقال رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة: "تشكل البطولة العربية فرصة تحضير جيدة للاعبي منتخبنا الوطني، تأهبا لخوض الاستحقاقين الآسيوي والعالمي، واستجبنا لرغبة الإتحاد العربي في استضافة البطولة رغم كونها كانت مبرمجة سابقا لتقام في ضيافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية".

من جانبه، أكد أمين سر الإتحاد الأردني للمصارعة الدكتور مظفر العبداللات، جاهزية الأردن لاستضافة البطولة العربية التي يعود لاستقبالها بعد 11 عاما من الغياب تحديدا منذ استضافة بطولة الشباب العام 2013 في صالة الأرينا.

وأشار الى أنه تم حجز الفنادق للدول المشاركة كافة وأنهينا ترتيبات استقبال الوفود، كما تم الكشف على صالة قصر الرياضية التي ستحتضن فعاليات البطولة العربية من قبل رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة، وهي جاهزة الآن بنسبة كبيرة لاستقبال الحدث العربي بعد الانتهاء من إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الجوانب اللوجستية وصيانة المرافق لإخراج الحدث بأبهى صورة ممكنة .