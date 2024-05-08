مدرب نهضة بركان: جمهور الزمالك "مرعب".. وسعيد لغياب شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره نادي نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

تصريحات مدرب نهضة بركان عن مواجهة الزمالك

أكد منير الجعواني مدرب نهضة بركان المغربي السابق أن جمهور الزمالك مرعب ومصدر قوة للفريق في نهائي الكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "جمهور الزمالك مرعب ومشهده خوفني في نهائي الكونفدرالية ٢٠١٩".

وتابع:"فرحان لغياب شيكابالا عن نهائي الكونفدرالية".

وواصل:"نهضة بركان حاليا مستواه أفضل من الزمالك وهزيمة سموحة الأخيرة أثرت على الزمالك ".