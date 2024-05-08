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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وريال مدريد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز أمام بايرن ميونيخ من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد حسم لقب الدوري الإسباني.

وتولى المعلق الجزائري المتميز حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.