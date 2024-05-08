نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان يرغب في الانتقال إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقارير صحفية، بأن أحد نجوم باريس سان جيرمان، يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

نجم باريس سان جيرمان يرغب في الانتقال إلى برشلونة

ووفقا صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهولندي تشافي سيمونز، لاعب وسط سان جيرمان المعار إلى لايبزيج، يميل إلى اللعب بألوان برشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت هناك شرطا في عقد سيمونز مع باريس، يتيح له اختيار النادي الذي يريد الرحيل له لموسم آخر على سبيل الإعارة.



وأتمت سيمونز يريد تحقيق حلم طفولته بتمثيل الفريق الأول لبرشلونة، والإعارة تتناسب مع إمكانات البارسا المالية، خاصة وأن النادي لن يتحمل سوى راتبه.