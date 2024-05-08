نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في بيان رسمي.. نادي الزمالك يعترض على حكام نهائي الكونفدرالية من أجل تكافؤ الفرص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري.

نادي الزمالك يعترض على حكام نهائي الكونفدرالية من أجل تكافؤ الفرص

وجاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمنًا أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية.



وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.



ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكًا فاعلًا في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصرًا رئيسيًا في خطة التطوير لكرة القدم في إفريقيا.

