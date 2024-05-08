كروس يحذر من صعوبة مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، توني كروس، بتفاصيل ملموسة عن المباراة المرتقبة ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كروس يحذر من صعوبة مواجهة بايرن ميونخ

المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ ستُلعب في ملعب "سانتياجو برنابيو"، بقيادة الحكم البولندي سيمون مارشينياك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وكانت المباراة الأولى في ألمانيا قد انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب "أليانز أرينا"، مما يجعل المباراة الحالية قاسية ومحورية، حيث يتنافس الفريقان على التأهل لمواجهة بوروسيا دورتموند في النهائي المرتقب في "ويمبلي".

في حديثه عبر برنامج "Einfach mal Luppen" الإذاعي مع شقيقه، فيليكس، أكد كروس أنهم كلاعبين يستمتعون بتلك التحديات الكبيرة، ويرغبون في المنافسة في مثل هذه الأجواء المثيرة.

وأشار إلى أهمية استغلال عامل الأرض والجماهير كميزة لصالحهم، لكنه أيضًا ألمح إلى أنه في مثل هذه المراحل المتقدمة من البطولة، فإن كل فريق يكون على درجة عالية من التحضير والاستعداد، ويمتلك القدرة على اللعب بأداء متميز في أي بيئة.