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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن موعد نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024 والتي تتنافس عليها أندية كبرى.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2024

ومن المقرر أن يقام نهائي بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أفيفا في أيرلندا مساء يوم 22 من شهر مايو الحالي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام اليوم الخميس مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي حيث يلتقي فريق روما الإيطالي مع نظيره بايرن ليفركوزن الألماني.

كما يلتقي فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي مع نظيره فريق أتالانتا الإيطالي في نصف النهائي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة.