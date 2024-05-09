نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر من أحلامي.. تصريح مؤثر من خوسيلو بعد قيادة ريال مدريد لنهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، عن فرحته الكبيرة بانتصار فريقه على بايرن ميونخ وتأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريح مؤثر من خوسيلو بعد قيادة ريال مدريد لنهائي الأبطال

بقيادته، فاز ريال مدريد بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعد أن سجل هدفين في الدقائق الأخيرة (الدقيقتين 88 و91)، مما أهل الفريق الملكي إلى النهائي.

في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة، أعرب خوسيلو عن تعجبه من النتيجة قائلًا: "أنا لا أصدق ما حدث، ربما تفوقت الحقيقة على كل توقعاتي وأحلامي".

وأضاف: "ليس أهم شيء بالنسبة لي حصولي على جائزة رجل المباراة، بل الأهم هو أنني قادت فريقي نحو النهائي. قد قمت بما لم أكن أتخيله أبدًا".

وتابع: "كنتُ أشجع ريال مدريد منذ عامين في باريس، واليوم أجدهم يتأهلون للنهائي، فأنا أحس بالفخر لأنني كنت جزءًا من هذا الإنجاز. لقد قدمنا أداءً مثاليًا خلال 90 دقيقة، ورغم تأخرنا في بداية اللقاء، إلا أننا آمنا بأنفسنا وبقدرتنا على العودة والتأهل".