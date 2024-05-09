نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس9-5-2024 بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراتين قويتين تجمع بين الإسماعيلي والدخلية والأخري سموحة وزد.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية

تنطلق مباراة فريقي الإسماعيلي والداخلية في الرابعة عصر اليوم الخميس بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد زد

تنطلق مباراة سموحة ضد فريق زد في السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد الاسكندرية.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراتي الفريقين عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.