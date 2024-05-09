نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 9- 5- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز وذلك بمواجهتين تجمع بين كلا من الإسماعيلي والداخلية، وسموحة أمام زد.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

وباتت المنافسة على صدارة هدافي الدوري قوية للغاية مع توالي الجولات والذي مازال يتصدرها حسام أشرف لاعب غزل المحلة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري ي المصري قبل مباريات الخميس، وجاء ترتيب الهدافين كالاتي:

1-حسام أشرف - بلدية المحلة: 11 هدف

2-كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري: 10 أهداف

3-أحمد بلحاج - الجونة: 8 أهداف

مصطفى زيكو - زد: 8 أهداف

4-أحمد مصطفى زيزو - الزمالك: 7 أهداف

محمد سالم - المقاولون العرب: 7 أهداف

5- أحمد قندوسي- سيراميكا كليوبترا: 6 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي، الإسماعيلي: 6 أهداف

حسام حسن- سموحة: 6 أهداف