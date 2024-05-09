نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يفقد حلوله مع ديفيز.. وريال مدريد المستفيد الأكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة حول مصير ألفونسو ديفيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحاول بايرن ميونيخ تجديد التعاقد مع ديفيز لمواصلة لعبه داخله صفوف بايرن ميونخ الفترة المقبلة أيضًا وتقديم أداء مميز مثلما كان يقدم سابقًا.

مصير ديفيز مع بايرن ميونخ الفترة القادمة

وبحسب ما قاله فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق، فإن بايرن ميونخ غير متفائل بشأن تجديد عقد الظهير الأيسر مع الفريق لمواصلة لعبه داخل العملاق البافاري الفترة القادمة.

ومع عدم توصل الطرفان لاتفاق فإن الكفة ترجح رحيل اللاعب إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خاصة وأنه من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم القادم ولذلك يسعى الفريق الألماني لتجديد عقده لضمان بقاءه معه مدة أطول.