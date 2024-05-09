نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نجم برشلونة بعد تمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ب أو كوبارسي لاعب برشلونة، سعادته بخطوة تمديد عقده مع النادي الكتالوني بعد المستويات المميزة التي ظهر بها.

كوبارسي: سأواصل الدفاع عن برشلونة

كتب كوبارسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بالبقاء مع نادي حياتي برشلونة، أشكر كل من جعل هذا ممكنًا، عائلتي ووكيلي، سأواصل الدفاع عن هذه الألوان والأرض والجمهور، شكرًا كوليز!".

وأعلن نادي برشلونة اليوم الخميس، عن تمديد عقد كوبارسي ليستمر رفقة الفريق الكتالوني حتى صيف عام 2027.

وحدد نادي برشلونة الإسباني، قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعبه الواعد ب أو كوبارسي بمبلغ 500 مليون يورو.

واستطاع نادي برشلونة، أن يغلق الباب في وجه الأندية الطامعة في ضم كوبارسي وعلى رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال.