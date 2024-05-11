نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيه جوميز يلتقي بـ معين الشعباني قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

جوزيه جوميز يلتقي بـ معين الشعباني

وتبادلا الثنائي الحديث حول مباراة الغد بين الزمالك ونهضة بركان، وتمنى كل مدير فني التوفيق للآخر وتصافحا قبل أن يغادر كل منهما إلى مقر إقامة بعثة فريقه.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الخميس، ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.