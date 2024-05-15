عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كاسيميرو، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: سفيان أمرابط، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أمادو ديالو، سكوت مكتوميناي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.