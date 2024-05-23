نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي بعد غدٍ السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، احمد عبد القادر، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، احمد كوكا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.