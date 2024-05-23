الرياضة

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة لمواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي بعد غدٍ السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني،  محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، احمد عبد القادر، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، احمد كوكا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا