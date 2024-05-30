كهربا: أنا أهلاوي منذ الصغر وأحزن لعدم المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الأخيرة التي عاشها داخل القلعة الحمراء، بعد استبعاده بشكل مؤقت من المشاركة بالمباريات، والاعتماد على الفرنسي موديست والفلسطيني وسام أبو علي.

- تصريحات كهربا مع سيف زاهر

وأكد كهربا في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت: "أنا أهلاوي منذ الصغر، خلال وجودي في الزمالك لم أقصر في أي شيء، في غرفة الملابس بالزمالك كنا ننافس على الدوري موسم 2019 وعندما يسجل فريق في مرمى الأهلي أكون حزين".

وتابع:" أشعر بسعادة من دعم زملائي في الفريق، وبالطبع أحزن من عدم مشاركتي ولكن يظل غضبي داخلي فقط، وبموت نفسي في التمرين".

وواصل:" أنا أتمتع بفورمة طوال الوقت، ومستمر سنين في الملاعب".

وأختتم: "أنا هداف الأهلي الموسم الماضي والحالي"، وأحب اللعب بجوار حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور".