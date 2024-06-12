نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أرقام قياسية قابلة للتحطيم في كأس أمم أوروبا 2024.. رونالدو يبحث عن كتابة التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشغف كبير انطلاق منافسات النسخة رقم 17 من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي تبدأ يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يونيو المقبل.

ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) والتي تستضيفها ألمانيا 24 منتخبًا، وقد تشهد هذه النسخة للبطولة الأوروبية تحطيم عدد من الأرقام القياسية التي ظلت صامدة عدة سنوات أبرزها:

رقم بلاتيني التاريخي

يعد الفرنسي ميشيل بلاتيني الوحيد الذي سجل 9 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس أمم أوروبا في نسخة 1984 وسيحاول بعض اللاعبين تحطيم هذا الرقم في يورو 2024.

فض الشراكة بين ألمانيا وإسبانيا

يعد منتخبي ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا بلقب أمم أوروبا وحصدوا اللقب 3 مرات، ويستطيع أحدهما تدوين رقم قياسي جديد هذا العام حال التتويج باللقب الرابع.

تتويج متتالي

لم ينجح سوى منتخب إسبانيا في حصد لقب بطولة كأس أمم أوروبا مرتين متتاليتين عامي 2008، 2012 ويستطيع منتخب إيطاليا تكرار هذا الإنجاز حال حصد لقب هذه النسخة بعدما فاز بلقب النسخة الماضية عام 2020.

رقم قياسي يغازل ديشامب وكومان

يعد الألماني بيرتي فوجتس الوحيد الذي حصد لقب بطولة كأس أمم أوروبا لاعبًا عام 1976، ومدربًا مع الألمان عام 1996، ولدى الثنائي ديديه ديشامب المتوج مع فرنسا باللقب كلاعب عام 2000، والهولندي رونالد كومان المتوج باللقب عام 1988 تكرار ذلك الإنجاز في النسخة الجديدة.

أسرع هدف

يعتبر الروسي ديميتري كيريتشنكو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا وسجل ضد اليونان في نسخة البطولة عام 2004 بعد 67 ثانية وهو الرقم القابل للتحطيم هذا العام.

5 أرقام تنتظر رونالدو

سيكون كريستيانو رونالدو على موعد مع عدد من الأرقام القياسية في نسخة هذه البطولة مع منتخب البرتغال، حيث يعد الدون الهداف التاريخي للبطولة بـ14 هدفًا ويمكنه تعزيز هذا الرقم في يورو 2024.

كما يمكن لـ رونالدو تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات اليورو حيث شارك في 25 مباراة وسيزيد هذا العدد.

وفي حالة تسجيل رونالدو الذي يبلغ عمره 39 عامًا و128 يومًا هدفًا مع البرتغال سوف يصبح أكبر لاعب تسجيل للأهداف في تاريخ البطولة القارية محطمًا رقم النمساوي إيفينيا فاستيتش أكبر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بعمر 38 عامًا و257.

أما حال تأهل البرتغال للنهائي وتسجيله هدفًا سيكون رونالدو أكبر لاعب يسجل في نهائي البطولة متخطيًا الإيطالي بونوتشي الذي سجل في عمر 34 عامًا و71 يومًا.

وحال تتويج البرتغال بكأس أمم أوروبا، سيصبح رونالدو أكبر قائد يرفع كأس البطولة الأوروبية بعمر 39 عامًا و130 يومًا، ليكسر رقم الهولندي أرنولد موهرين بعمر 37 عامًا و23 يومًا.