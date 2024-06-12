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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر النجم كريستيانو رونالدو أن المنتخب البرتغالي "حبّ حياته" مشيرًا إلى أن الاستمرار في اللعب على هذا المستوى بعمر الـ39 هو "هدية"، وذلك على هامش انطلاق كأس أوروبا 2024 يوم الجمعة.

واستعدّ مهاجم النصر السعودي للبطولة القارية بتسجيله ثنائية في المباراة التي فازت فيها البرتغال على إيرلندا 3-0 وديًا الثلاثاء، معززًّا رقمه القياسي بعدد الأهداف الدولية بعدما رفعه إلى 130 هدفًا.

وقال رونالدو: أعلم أنه لم يعد لديّ الكثير من السنوات في مسيرتي"، مضيفًا: إنها هديّة أن ألعب عامًا تلو الآخر بعد الـ35 من العمر. أنا الآن في الـ39 من عمري وكل عام يتعلّق بالاستمتاع (بنفسي). التسجيل للمنتخب الوطني هو أمر مميّز. المنتخب الوطني هو حبّ حياتي، والفوز بكأس أوروبا سيكون بمثابة حلم.

ولعب رونالدو مباراته الأولى مع البرتغال عام 2003 وتوّج بكأس أوروبا عام 2016.

رونالدو قبل يورو 2024: البرتغال حب حياتي وأحترم قرارات المدرب

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا: بالنسبة لي، اللعب مع المنتخب الوطني هو شغف، هو حبّ. كل مباراة مميّزة، كأس أوروبا مميّزة، ستكون هذه السادسة (التي يلعبها)، وهو رقم قياسيّ.

وزاد: حين خضت مباراتي الأولى (في كأس أوروبا) عام 2004، أو حتّى عندما ألعب اليوم، الشعور هو دائمًا الفخر والشغف. لا يُمكن للأمر أن يكون أفضل من ذلك.

واعتبر المدرّب الإسباني روبرتو مارتينيز أن رونالدو "استثنائي".

وعلى الرغم من عدم تتويجه بأي لقبٍ هذا العام، سجّل رونالدو 35 هدفًا مع النصر في موسمه الأوّل الكامل.

وقال الفائز بخمس كرات ذهبية: الأمر الأهم هو أنني بخير بدنيًا ونفسيًا. أنا مستعد، أستعد دائمًا بأفضل طريقة. أنا محترف 100%. سأكون جاهزًا كالعادة لأساعد بلدي وأحترم قرارات المدرب.

وعلّق رونالدو حول ما إذا كان يُمكن لمنتخب بلاده تكرار إنجاز عام 2016: يجب أن يكون هذا تفكيرنا، أن نكون إيجابيين وأن نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى. الأحلام مجانية وهذا الفريق لديه الموهبة للحلم. لا يُمكن لشيءٍ أن يتحقق دون عمل، علينا أن نعمل ونقاتل.

وأضاف: علينا أن نستغلّ هذا الجيل الموهوب ونفعل شيئًا جميلًا في كأس أوروبا. لكن أكرّر كلامي: علينا أن نعمل. علينا أن نبدأ كأس أوروبا بأفضل طريقة ممكنة.

وتستهلّ البرتغال مشوارها القاريّ بمواجهة التشيك في لايبزيغ يوم 18 من الشهر الحالي، قبل أن تواجه تركيا بعد أربعة أيام في دورتموند، وتكمل دور المجموعات أمام جورجيا في غيلزنكيرشن في 26 من نفس الشهر.