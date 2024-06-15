لامين يامال يصنع وكارفاخال يسجل هدف إسبانيا الثالث أمام كرواتيا

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أحمد جودة - القاهرة - منتخب إسبانيا يواصل تفوقه في المباراة الجارية ضد منتخب كرواتيا في بطولة كأس أمم أوروبا. المباراة تُقام على ملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

كارفاخال يسجل هدف إسبانيا الثالث أمام كرواتيا

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل منتخب إسبانيا الهدف الثالث في شباك كرواتيا.

الهدف جاء بتسديدة رائعة من داني كارفاخال، بعد تمريرة دقيقة من لامين يامال. يامال، الذي يعد أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولات أمم أوروبا، قدم التمريرة الحاسمة التي ساهمت في تأمين هذا الهدف الهام للمنتخب الإسباني.