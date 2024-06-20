نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد بدء قيد اللاعبين الموسم الجديد 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد بدء قيد اللاعبين للأندية المصرية في الموسم الكروي الجديد 2024-2025، حيث أكد الاتحاد أن البداية ستكون قبل نهاية الموسم الحالي.

موعد بدء قيد اللاعبين الموسم الجديد

فتح باب قيد لاعبي أندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024/2025، وذلك من خلال نظام "فيفا TMS" بدءًا من 1 أغسطس 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري المصري في الأول من سبتمبر 2024، ويمتد حتى 15 يونيو 2025. وسيتزامن ختام الموسم مع موعد افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

قواعد القيد

لم يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن أي تفاصيل حول قواعد قيد اللاعبين للموسم الجديد، مثل عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم أو شروط تسجيل اللاعبين الأجانب.