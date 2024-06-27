نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده ورئيسة سلوفينيا باليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فليبي جاسينتو نيوسي.

وأيضًا بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى أدريانو أفونسو مالياني، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق.

في السياق نفسه، أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار.

وأرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى روبرت غولوب، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا.