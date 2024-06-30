نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. منتخب ألمانيا يتأهل إلى ربع نهائي أمم أوروبا 2024 عقب الفوز على الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام الدنمارك بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات دور الـ16 باليورو 2024.

أحداث مباراة ألمانيا والدنمارك في كأس أمم أوروبا

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ألمانيا في الدقيقة 4، سجله شولتربيك، وذلك لوجود خطأ على جوشوا كيميتش.

وأطلق كاي هافيرتز لاعب ألمانيا في الدقيقة 10، تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس شمايكل قبل أن تسكن يسار مرماه.

وأرسل دافيد راوم لاعب ألمانيا في الدقيقة 37، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كاي هافيرتز برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس شمايكل.

وسدد راسموس هويلوند لاعب الدنمارك في الدقيقة 42، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت في الشباك من الخارج.

وأهدر راسموس هويلوند لاعب الدنمارك انفرادًا بمرمى ألمانيا في الدقيقة 45، وذلك لتالق الحارس مانويل نوير الذي تمكن من تصدي الكرة.

وشهدت الدقيقة 48 إلغاء هدف لصالح الدنمارك بداع التسلل على يواكيم أندرسن قبل تسجيله للهدف.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء، نفذها كاي هافيرتز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وكاد كاي هافيرتز أن يسجل الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 59، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت من فوق الحارس شمايكل ومرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وسجل جمال موسيالا الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 68، بعد تمريرة طولية من شولتربيك إلى زميله موسيالا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الأخير كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.