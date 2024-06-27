كيف كانت ردة فعل جورجينا على غضب رونالدو العارم ضد جورجيا؟

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أحمد جودة - القاهرة - لم يكن يوم الأربعاء يومًا مثاليًا لقائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، حيث عانى من خشونة لاعبي جورجيا وقرار مدربه روبيرتو مارتينيز بتبديله، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات كأس أمم أوروبا.

حقق المنتخب الجورجي أكبر انتصار في تاريخه بفضل هدفي خفيتشا كفارتسخيليا (في الدقيقة الثانية) وجورج ميكوتادزه (من ركلة جزاء في الدقيقة 57). كان المنتخب البرتغالي قد ضمن التأهل وصدارة المجموعة في الجولة الثانية، مما دفع مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز إلى إجراء 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية.

ردة فعل جورجينا على غضب رونالدو

انتشرت لقطات واسعة تكشف عن غضب رونالدو خلال المباراة، خاصة بعد تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة 28 وتعرضه لمخاشنات دون تدخل الحكم. لم يقتصر احتجاجه على حكم الساحة فقط، بل شمل أيضًا مراقب المباراة ورجال الخطوط لعدم اتخاذهم إجراءات ضد خشونة الجورجيين.

ازداد الموقف سوءًا بالنسبة لرونالدو عندما قرر المدرب مارتينيز تبديله، مما دفعه إلى التعبير عن غضبه بركل إحدى قوارير المياه أمام مقاعد البدلاء. كان رونالدو يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد كأكبر لاعب يسجل في البطولة الأوروبية، ولكن هذا التبديل حرمه من تحقيق ذلك.

وفي المدرجات، ظهرت زوجة رونالدو، جورجينا رودريغز، بصحبة أحد أبنائهما، دون أن تُبدي أي رد فعل تجاه غضب رونالدو. استمرت في متابعة المباراة وسط صمت مطبق من الجماهير البرتغالية، التي شعرت بالصدمة من الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الجورجي الجديد على الساحة القارية.