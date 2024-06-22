نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يدعم أسرته بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم الإسباني لامين يامال على دعم والده ووالدته، خلال مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا، التي جمعت بنهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتألق لامين يامال في فوز منتخب إسبانيا على نظيره إيطاليا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في قمة الجولة الثانية، لبطولة أمم أوروبا “يورو 2024”، التي جمعتهما مساء الخميس.

تصرف مثير من لامين يامال لدعم أسرته

ارتدى النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب المنتخب الإسباني، حذاء ظهر عليه علم المغرب موطن والده، وعلم غينيا الاستوائية موطن والدته.

ورغم أنه يستطيع تمثيل المغرب، لكنه فضل التواجد في صفوف المنتخب الإسباني، حيث أنه كان من أهم العناصر الشابة في أكادمية لاماسيا، من النجوم الصاعدة في نادي برشلونة0

واختار المهاجم الشاب تمثيل منتخب إسبانيا، ورفض كل العروض المقدمة له للعب لمنتخب المغرب، وهو الأن عنصر هام في صفوف النادي الكتالوني.

منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا

فاز منتخب إسبانيا على نظيره منتخب إيطاليا، بهدف نظيف، على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وحسم المنتخب الإسباني التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد المنتخب الألماني مستضيف البطولة.

ويتصدر المنتخب الإسباني، ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ثم إيطاليا 3 نقاط في المركز الثاني، وفي المركز الثالث والرابع ألبانيا وكرواتيا برصيد نقطة واحدة.