نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في قمة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الزمالك:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – إمام عاشور – أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا