نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في قمة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل المباراة حصريا عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي:



حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – شيكابالا.



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.