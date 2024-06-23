نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم لأول مرة.. برناردو سيلفا رجل مباراة البرتغال وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نال برناردو سيلفا جائزة أفضل لاعب، في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد تركيا، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من بطولة أوروبا "يورو 2024".

وقاد سيلفا البرتغال إلى فوز مريح على تركيا 3-0، ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي.

وقدّم نجم مانشستر سيتي مباراة مميّزة، مسجلًا الهدف الأول من تسديدة دقيقة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل أول أهدافه في كأس أوروبا.

وأشادت لجنة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمستوى سيلفا، بقولها: "سجل هدفًا أول حاسمًا، ولم يفقد الكرة أبدًا، وكان تأثيره كبيرًا في كيفية سيطرة البرتغال على المباراة".

وأضافت: "واصل العمل في الدورين الهجومي والدفاعي حتى نهاية المباراة. حصل على أفضل الإحصاءات بين جميع اللاعبين على الملعب".