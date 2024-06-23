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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروجواي، اليوم السبت، أن نجم منتخب البرازيل وريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هو "الأفضل في العالم في مركزه".

بييلسا: فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم

وقال بييلسا خلال المؤتمر الصحفي عشية انطلاقة "السيليستي" في بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها الولايات المتحدة أمام بنما: "إذا كان هناك لاعب هو الأفضل في مركزه، فهو فينيسيوس".

وأضاف: "عندما يلعب برشلونة أمام ريال مدريد، فإن قرار المدرب هو أن يكون رونالد أراوخو هو من يواجهه، وأعتقد أنهما استجابا بشكل إيجابي جدا".

وتابع "هذا يجعلني أفكر دون شك في أنه إذا كان بإمكان أراوخو إتقان مركزه في مواجهة أفضل لاعب في العالم، فهذا قد يجعله ظهيرا كبيرا".

وأتم: "قطعا هو يلعب بشكل أكبر في قلب الدفاع، لكنه يثبت قدرته يوما بعد يوم على اللعب في هذا المركز أيضا".

ويستعد بطل كوبا أمريكا 15 مرة، مناصفة مع الأرجنتين كالأكثر فوزا بهذه البطولة، لضربة البداية في البطولة أمام بنما، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أصحاب الأرض، المنتخب الأمريكي، وبوليفيا.