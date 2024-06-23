عصام الحضري يفجر مفاجأة بشأن تواجده مع حسام حسن في منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة -



فجر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن تواجده مع الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن المدير الفني الحالي للفراعنة.

تصريحات عصام الحضري

وقال عصام الحضري خلال تصريحات تلفزيونية: "لو طُلب مني الإنضمام لجهاز حسام حسن في المنتخب هرفض تماما، ولن أوافق بسبب حصولي على بعض الشهادات الكبرى مؤخرا".

وتابع: مفيش لقب ازعجني "الهارب والبخيل والمنتهي" تماما، وانا السد العالي ومن أفضل حراس في تاريخ الكرة المصرية".

وأكد عصام الحضري، أن الكرة المصرية خسرة بشكل كبير كارلوس كيروش وهيكتور كوبر مدربي منتخب مصر السابق.

وأضاف الحضري: هذا الثنائي "كيروش وكوبر" كانو يبذلون الكثير لصالح منتخب مصر وقدموا آداء مميز جدا مع الفراعنة وتركو بصمة كبيرة مشددا على أنه شاهد على الذي قدموه للمنتخب فكانو يعملون طوال اليوم من أجل النهوض بالكرة المصرية وفي هذه الفترة تطور آداء المنتخب كثيرا ووصلنا لكأس العالم ونهائي أمم إفريقيا.

