نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تركيا يطلق تصريحات مقلقة بشأن إصابة أردا جولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب منتخب تركيا، فينشينزو مونتيلا، السبت عقب الهزيمة بثلاثية دون رد أمام البرتغال، أن أردا جولر، البديل "لم يكن في ظروف تؤهله للعب أكثر من 30 دقيقة" لأنها "قد تضاعف خطر الإصابة".

وأضاف "أردا لم يكن في وضع يسمح له باللعب، أقول ذلك بوضوح، لم يكن أردا جولر في وضع يسمح له باللعب لأكثر من 30 دقيقة".

وتابع "بعد ذلك، كانت هناك رغبة في عدم الدفع به، رغم أنه كانت هناك 20 دقيقة متبقية، لكن في النهاية لم أتمكن من القيام بذلك ودفعت به لأنني أريد أن يشارك اللاعبون الكبار دائما".

وشدد على أن "معظم" لاعبيه "لم يعتادوا على اللعب بشكل مستمر" في أنديتهم، والآن يلعبون "كل 4 أيام".

