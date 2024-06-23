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أحمد جودة - القاهرة - علق روبن نيفيز منتخب البرتغال، على التمريرة الحاسمة التي قدمها زميله كريستيانو رونالدو لبرونو فيرنانديز، خلال الانتصار على تركيا (3-0)، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أوروبا 2024.

نيفيز عن أسيست رونالدو: بعض الناس تصنع فيلما ضخما

وقال نيفيز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نحن ننتظر هذا الأمر دائما من رونالدو، فالناس يصنعون فيلما ضخما".

وأضاف: "البعض ليس لديه فكرة عما يدور في غرفة خلع ملابس البرتغال، لكني أعتقد أن ما قام به رونالدو ليس غريبا".

وأتم: "رونالدو كان كان سيقوم بالأمر ذاته، إذا أتيحت له نفس الفرصة قبل 10 سنوات.. كان سيصنع (الهدف) وقتها أيضا".

يذكر أن رونالدو (39 عاما) بات اليوم أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، في تاريخ كأس أمم أوروبا، بواقع 8 تمريرات حاسمة، بالاشتراك مع أسطورة التشيك، كارل بوبورسكي.