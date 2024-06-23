نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية|أثليتك: تشيلسي في محادثات متقدمة مع جوناثان ديفيد.. وديلي ميل: مانشستر يونايتد يصر على مدافع إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 23-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يقترب نيوكاسل يونايتد من التعاقد مع المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يتبقى عام واحد على عقده مع إيفرتون. (الجارديان)

قدم نيوكاسل أيضًا عرضًا نقديًا بالإضافة إلى لاعب لقلب دفاع ولفرهامبتون الإنجليزي ماكس كيلمان، 27 عامًا. (تلجراف)

لقد رفض ولفرهامبتون بالفعل عرضًا لكيلمان من نيوكاسل الذي سأل أيضًا عن التعاقد مع الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، 24 عامًا. (HITC)

أجرى تشيلسي محادثات مع ممثلي المهاجم الكندي جوناثان ديفيد البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يتبقى عام واحد على عقده مع ليل، حيث يتطلع البلوز إلى تعزيز هجومهم. (ذا أثليتك)

قام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بتحركات متأخرة للتعاقد مع مايكل أوليس، الذي من المقرر أن ينضم إلى بايرن ميونيخ، حيث يستكشف كلاهما إمكانية السماح للجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا بالبقاء مع كريستال بالاس على سبيل الإعارة قبل الانضمام إليهما في الصيف المقبل. (ميرور)

يريد مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد، 26 عامًا، إصلاح علاقته الممزقة مع إريك تن هاج بعد أن أكد مانشستر يونايتد أن الهولندي سيبقى كمدير فني. (الصن)

ديلي ميل: مانشستر يونايتد يصر على مدافع إيفرتون

يستعد إيفرتون للحصول على عرض آخر من مانشستر يونايتد للمدافع الإنجليزي جاراد برانثويت، 21 عامًا، بعد أن رفض سابقًا عرضًا مخفضًا. (ديلي ميل)

يجري إيفرتون محادثات مع نيوكاسل بشأن التعاقد مع الجناح الغامبي يانكوبا مينتيه البالغ من العمر 19 عامًا. (HITC)

رفض نيوكاسل الاهتمام المبدئي من ليفربول بمينتيه، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فينورد تحت قيادة مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت. (فوتبول انسايدر)

سأل أستون فيلا عن مدى توفر لاعب خط وسط ريال سوسيداد الإسباني برايس مينديز، 27 عامًا. (إكسبرس)

ليس لدى توتنهام أي نية للسماح لريال مدريد أو أي ناد آخر بالتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، 26 عامًا، هذا الصيف. (فوتبول انسايدر)

برايتون مهتم بالتعاقد مع الجناح التركي باريس ألبير يلماز، 24 عامًا، من غلطة سراي. (تلجراف)

لا جازيتا: يوفنتوس يعقد صفقة تبادلية مع يونايتد

يمكن أن يقدم يوفنتوس المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا، 26 عامًا، كجزء من صفقة محتملة لمهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ميسون غرينوود، 22 عامًا. (لا جازيتا ديلو سبورت)

أبلغ المهاجم الهولندي تشافي سيمونز باريس سان جيرمان أنه يريد الرحيل هذا الصيف، حيث يحاول بايرن ميونيخ تأمين صفقة إعارة مع التزام بالشراء، بينما يأمل آر بي لايبزيغ في إعادة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي كان على سبيل الإعارة. الموسم الماضي. (فابريزيو رومانو)

من غير المرجح أن يمدد المدافع الألماني جوشوا كيميتش عقده مع بايرن ميونيخ إلى ما بعد عام 2025، والنادي الألماني منفتح على بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هذا الصيف. (سكاي سبورت الألمانية)

من المقرر أن تنهار محاولة ليدز لجعل انتقال جو رودون على سبيل الإعارة من توتنهام بشكل دائم، حيث من المرجح أن ينضم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يهتم كل من ليستر وإيبسويتش وساوثامبتون بمدافع ويلز، 26 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

يريد إنتر ميامي ضم المدافع الفرنسي رافائيل فاران إلى صفوفه بعد رحيل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن مانشستر يونايتد. (ميرور)

مانشستر يونايتد مستعد للانتظار تسعة أشهر أخرى حتى يبدأ دان أشوورث عمله كمدير رياضي جديد. (الصن)