نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائق وحيد يعطل صفقة ريال مدريد الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد، لحسم صفقة ضم الفرنسي ليني يورو مدافع ليل وذلك لتعزيز خط الدفاع خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يعمل على حسم صفقة ليني يورو

وحسب الصحفي الإيطالي رودي جاليت فأن ريال مدريد يضغط على ليل الفرنسي من أجل حسم صفقة ليني يورو.

وأشار جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إلى أن المفاوضات لا زالت جارية وبعيدة عن مرحلة الحسم لأن ريال مدريد يعتبر مطالب ليل المادية مرتفعة جدًا.

ولفت إلى أن نادي ليل يطلب مبلغ يزيد عن 50 مليون يورو من أجل السماح بانتقال ليني يورو إلى ريال مدريد.

ويعمل نادي ريال مدريد، لإقناع ليل بخفض السعر المطلوب لبيع ليني يورو، خاصةً أن عقد اللاعب سينتهي في صيف 2025، وفي حال عدم حسم الصفقة هذا العام فسينتظر النادي الملكي لضمه مجانًا بعد انتهاء عقده.