نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يظهر العين الحمراء للاعب الأهلي ويصفه بـ "المتردد السلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، أحد لاعبي الفريق بسبب تراجع مستواه رغم حصوله على فرصة للمشاركة أساسيًا في المباريات الأخيرة.

كولر ينتقد كهربا ويهدده بالتجميد

أشار الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية، إلى أن كولر انتقد المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة، واصفًا إياه بالمتردد السلبي أمام مرمى المنافسين.

وأضاف: “تحدث كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران أمس، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباريات الماضية”.

وأوضح أن كولر أبدى استيائه من مستوى لاعبي الأهلي وخاصةً في مواجهة الداخلية التي انتهت بفوز الفريق 2-1 في الوقت الأخير.

وواصل: “كولر انتقد سلبية وتهاون لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة، بينما أكثر لاعب نال هجومًا كان محمود كهربا، حيث قال له أنه سلبي ويركز في أمور خارج الملعب، وهدده بالعودة لدكة البدلاء مرة أخرى”.