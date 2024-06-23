حارس بريمن يرد على اهتمام برشلونة بضمه

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أحمد جودة - القاهرة - رد ميو باكهاوس حارس مرمى فيردر بريمن الألماني، على أنباء اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

باكهاوس يعلق على اهتمام برشلونة به

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي برشلونة يتابع الحارس ميو باكهاوس عن كثب بعدما لفت الأنظار بمستواه خلال فترة إعارته في الدوري الهولندي مع فولندام.

وقال باكهاوس في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تلقيت عددًا لا يصدق من رسائل واتساب وانستجرام”.

وتابع باكهاوس: “ولأكون صادقًا، هذه الشائعات دائمًا جيدة، ومع ذلك فإن اهتمامي يتركز حصريًا على فيردر بريمن”.

وواصل: “سأعود إلى بريمن بهدف رياضي واضح، مثل كل حارس مرمى طموح، بالطبع أريد أن أكون الحارس الأول، وأنا متحمس للموسم الجديد”.