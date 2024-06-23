نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موديست يتسبب في أزمة داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن غضب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من لجنة التخطيط بالنادي بسبب رفضهم تقديم أي تنازلات فيما يخص اللاعب الفرنسي أنتوني موديست.

أزمة بين كولر ولجنة التخطيط بسبب موديست

قال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك أزمة كبيرة بين اللجنة وكولر.

وتابع: "يأتي ذلك بسبب رغبته في بقاء موديست خلال الشهرين المتبقيين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ".

وشدد: "هذا الأمر ما ترفضه اللجنة حتى الآن تماما خاصة وإنه ا قررت رحيله بصورة نهائية عقب نهاية عقده هذا الموسم وعدم التجديد له خلال الموسم الجديد".