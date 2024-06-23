نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يحدد طلباته من أجل بيع هاكان تشالهان أوجلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن إنتر ميلان يرغب في الحصول عل لاعب الوسط التركي الدولي هاكان تشالهان أوغلو، وسط أنباء عن اهتمام المارد الألماني بايرن ميونخ بضمه.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن بايرن أجرى محادثات مع اللاعب المولود في ألمانيا، والذي سبق له اللعب في البوندسليجا بقميص هامبورج وباير ليفركوزن.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن تشالهان أوغلو أكد تلقيه اهتماما من جانب بايرن ميونخ خلال مشاركته مع منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

لكن نجم إنتر ميلان لم يعلق على هذه المسألة عقب خسارة تركيا أمام البرتغال بثلاثة أهداف دون رد أمس السبت، ولم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب الناديين.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد أنه لا يوجد تواصل رسمي من جانب بايرن ميونخ بعد رفض محاولة أولى من جانب البطل القياسي للبوندسليجا الشهر الماضي.