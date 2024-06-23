نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 65 بطاقة حمراء ومحجوب من مباريات ريال مدريد.. أرقام لا تفوتك عن مونييز حكم قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر اتحاد الكرة على تعين طاقم تحكيم إسباني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء.



يخوض قطبي الكرة المصرية لقاء هام في قمة مباريات الدوري الممتاز، حيث يلعب الأهلي والزمالك في ديربي ناري خارج التوقعات.

ما لا تعرفه عن حكم قمة الأهلي والزمالك



يقود طاقم التحكيم مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز، الإسباني أليخاندرو مونييز رويز.



ولد الحكم الإسباني آليخاندرو مونييز رويز عام 1991، أي يبلغ من العمر 33 عامًا، لكنه لا يمتلك سيرة ذاتية قوية، في حين يمتاز بالهدوء وعدم التسرع في إشهار البطاقات الصفراء والحمراء.



تُعد أبرز المباريات التي أدارها رويز مؤخرًا هي مباراة برشلونة وخيتافي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز “لاليجا” في الموسم المنتهي 2023-2024.

وأدار مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بين برشلونة وأوساسونا، والتي أُقيمت في المملكة العربية السعودية



ولم يدير “مونييز” صاحب الـ 33 عام أي مباراة لفريق ريال مدريد هذا الموسم سواء ببطولات الدوري أو كأس الملك.



أرقام حكم القمة بين الأهلي والزمالك

وخلال الموسم الحالي 2023-2024، أدار الحكم 26 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، أشهر خلالهم 125 بطاقة صفراء بمعدل 5 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة، بجانب إشهاره 5 بطاقات حمراء.



وعلى مدار مسيرته، خاض 183 مباراة في مختلف البطولات، أشهر خلالهم 947 بطاقة صفراء، بمعدل 5 بطاقات صفراء في المباراة تقريبًا، بينما أشهر 65 بطاقة حمراء.

