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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ميلان الإيطالي يدرس فكرة الحصول على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن ميلان سيتحرك نحو التعاقد مع إينيغو مارتينيز مدافع الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي حال رحيل فيكايو توموري عن الروسونيري.

ميلان يرصد التعاقد مع مدافع برشلونة في الميركاتو الصيفي

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يسعي للتعاقد مع توموري خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح الموقع أن ميلان سيفتح باب الخروج أمام توموري حال وصول عرض يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.