نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا تتحدى كرواتيا.. ماركا:ملعب متروبوليتانو مرشح لاستضافة نهائي الأبطال في 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 24-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

١- لاجازيتا ديلو سبورت:



ايطاليا - كرواتيا

​اسبانيا​ - البانيا

نحن كلنا ايطاليا

​المانيا​ ١-١ سويسرا

المجر ١-٠ اسكتلندا

سويسرا يمكن ان تؤذينا في الدور المقبل

سينر يواصل التفوق والقيادة

خيبة ساينز ولوكلير تقابلها متعة رؤية فرستابن يفوز

٢- كورييري ديلو سبورت:

انت الوحيد المفقود

المانيا تتعادل مع سويسرا والاخير يمكن ان يكون خصمنا في الدور المقبل

اليوفي يضغط بقوة من اجل تورام

الميلان يفكر يجلب غيراسي

شالهان اوغلو: الانتر هو من يحدد



٣- ماركا:

اسبانيا - البانيا

لمواصلة الاستمتاع

المانيا ١-١ سويسرا

المجر ١-٠ اسكتلندا

المانيا تخطف المركز الأول

اسبانيا يعود إلى الدرجة الاولى

ملعب متروبوليتانو في صدارة الملاعب لاستضافة نهائي الابطال في ٢٠٢٨