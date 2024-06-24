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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا تتحدى كرواتيا.. ماركا:ملعب متروبوليتانو مرشح لاستضافة نهائي الأبطال في 2028 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 24-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
ايطاليا - كرواتيا
اسبانيا - البانيا
نحن كلنا ايطاليا
المانيا ١-١ سويسرا
المجر ١-٠ اسكتلندا
سويسرا يمكن ان تؤذينا في الدور المقبل
سينر يواصل التفوق والقيادة
خيبة ساينز ولوكلير تقابلها متعة رؤية فرستابن يفوز
٢- كورييري ديلو سبورت:
انت الوحيد المفقود
المانيا تتعادل مع سويسرا والاخير يمكن ان يكون خصمنا في الدور المقبل
اليوفي يضغط بقوة من اجل تورام
الميلان يفكر يجلب غيراسي
شالهان اوغلو: الانتر هو من يحدد
٣- ماركا:
اسبانيا - البانيا
لمواصلة الاستمتاع
المانيا ١-١ سويسرا
المجر ١-٠ اسكتلندا
المانيا تخطف المركز الأول
اسبانيا يعود إلى الدرجة الاولى
ملعب متروبوليتانو في صدارة الملاعب لاستضافة نهائي الابطال في ٢٠٢٨