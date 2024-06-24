الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا تتحدى كرواتيا.. ماركا:ملعب متروبوليتانو مرشح لاستضافة نهائي الأبطال في 2028

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا تتحدى كرواتيا.. ماركا:ملعب متروبوليتانو مرشح لاستضافة نهائي الأبطال في 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 24-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

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ايطاليا - كرواتيا
​اسبانيا​ - البانيا
نحن كلنا ايطاليا
​المانيا​ ١-١ سويسرا
المجر ١-٠ اسكتلندا
سويسرا يمكن ان تؤذينا في الدور المقبل
سينر يواصل التفوق والقيادة
خيبة ساينز ولوكلير تقابلها متعة رؤية فرستابن يفوز

٢- كورييري ديلو سبورت:

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 انت الوحيد المفقود
المانيا تتعادل مع سويسرا والاخير يمكن ان يكون خصمنا في الدور المقبل
اليوفي يضغط بقوة من اجل تورام
الميلان يفكر يجلب غيراسي
شالهان اوغلو: الانتر هو من يحدد


٣- ماركا: 

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اسبانيا - البانيا
لمواصلة الاستمتاع
المانيا ١-١ سويسرا
المجر ١-٠ اسكتلندا
المانيا تخطف المركز الأول
اسبانيا يعود إلى الدرجة الاولى
ملعب متروبوليتانو في صدارة الملاعب لاستضافة نهائي الابطال في ٢٠٢٨

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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